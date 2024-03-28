Эти простые советы помогут починить автомобиль и не стать жертвой мошенничества

Журналисты iReactor разработали набор рекомендаций для владельцев автомобилей, чтобы они могли избежать мошенничества в автосервисах.
Среди советов — внимательное изучение прайс-листа на оригинальные комплектующие, предварительное знание времени, необходимого для ремонта или обслуживания, и обращение к старшему мастеру в случае возникновения проблемных звуков после посещения автосервиса.
Эксперты также рекомендуют изучить основные узлы автомобиля перед посещением автосервиса или проконсультироваться с независимым специалистом.
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