Эти простые советы помогут починить автомобиль и не стать жертвой мошенничества

Рекомендации экспертов: как избежать обмана в автосервисе

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Журналисты iReactor разработали набор рекомендаций для владельцев автомобилей, чтобы они могли избежать мошенничества в автосервисах.

Фото: openverse by Beautiful Faces of Berlin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Среди советов — внимательное изучение прайс-листа на оригинальные комплектующие, предварительное знание времени, необходимого для ремонта или обслуживания, и обращение к старшему мастеру в случае возникновения проблемных звуков после посещения автосервиса.

Эксперты также рекомендуют изучить основные узлы автомобиля перед посещением автосервиса или проконсультироваться с независимым специалистом.