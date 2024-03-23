С 1 апреля 2024 года водителям запретят получать права

Водителям, лишенным прав из-за пьяного вождения, запретят сдавать экзамен в ГИБДД

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С 1 апреля 2024 года водителям, лишенным прав за езду в нетрезвом состоянии, будет запрещено сдавать экзамен в ГИБДД на другие виды транспорта.

Фото: unsplash.com by Daniela Cuevas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это означает, что такие лица смогут пройти тест только после истечения срока наказания.

Кроме того, те, кто игнорировал повестку в военкомат, также могут лишиться возможности получить водительские права, что станет дополнительным механизмом принуждения к исполнению требований военных комиссариатов.