С 1 апреля 2024 года водителям запретят получать права

С 1 апреля 2024 года водителям, лишенным прав за езду в нетрезвом состоянии, будет запрещено сдавать экзамен в ГИБДД на другие виды транспорта.
Это означает, что такие лица смогут пройти тест только после истечения срока наказания.
Кроме того, те, кто игнорировал повестку в военкомат, также могут лишиться возможности получить водительские права, что станет дополнительным механизмом принуждения к исполнению требований военных комиссариатов.
Telegram-канал "SHOT" опубликовал видео допроса еще одного подозреваемого в совершении теракта в "Крокусе".