Секреты экономии на топливе, которые перевозчики мог бы скрыть от вас

Экономия на топливе: способы оптимизации для коммерческих перевозчиков

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Эксперты рассказали о нескольких способах экономии на топливе для коммерческих перевозчиков. Первый метод — планово-предупредительный ремонт транспортных средств, который помогает избежать дополнительных издержек, связанных с неполадками.

Фото: wikimedia.org by Rama is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Второй способ — контроль маршрутов перемещения через системы мониторинга, что позволяет предотвратить лишние заезды и продолжительные ожидания. Третий метод — установка газобаллонного оборудования (ГБО) для снижения расходов на топливо, особенно релевантно для автомобилей с высоким годовым пробегом.

И наконец, использование топливных карт, позволяющих сократить затраты и перевести отношения с водителями на безналичный расчет, уменьшая вероятность мошенничества.