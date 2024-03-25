Автоэксперт Кадаков не согласился со стереотипами о ненадёжности машин из Китая

Автоэксперт Кадаков рассказал о причинах предвзятого отношения к китайским авто

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Главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков поделился своим мнением о стереотипах, связанных с китайскими автомобилями.

Фото: Wikipedia by Zoerides is licensed under CC BY-SA 4.0

По его словам, он лично использовал китайский автомобиль в течение половины зимы и не обнаружил никаких серьёзных проблем. Эксперт отмечает, что пик продаж китайских автомобилей пришелся на вторую половину 2022 и 2023 годов, и большинство из них являются новыми.

Однако, по мнению специалиста, многие владельцы ещё не достигли пятого-шестого технического обслуживания, а значительное число людей еще не накатало достаточный пробег, чтобы судить о реальной надёжности этих машин. Эксперт подчеркивает, что любая небольшая проблема с китайским автомобилем часто воспринимается более критично, чем проблема с более известными марками, такими как "Шкода", "Хёндай" или "Киа".

Максим Кадаков также отмечает, что обслуживание китайских автомобилей не вызывает особых проблем, но с ремонтом ситуация несколько сложнее из-за проблем с запчастями, их каталогизацией и доставкой.