Опасность до последней капли: почему заправлять автомобиль в последний момент может стоить вам дорого

Многие водители привыкли заправлять свои автомобили только в тот момент, когда топливный бак почти пуст.
Такие автолюбители считают, что проблема недостатка топлива должна быть решена только в тот момент, когда она начинает проявляться.
Однако опытные водители считают такую привычку опасной. Это связано не только с возможностью того, что топливо может закончиться в самый неподходящий момент. Опытные автолюбители утверждают, что поздняя заправка может причинить серьёзный вред автомобилю.
Почему не стоит заправляться в последний момент? Когда топливный бак опустошается, происходит резкое изменение температуры.
Это может привести к нежелательному образованию конденсата на стенках бака. Этот процесс может привести к серьёзным повреждениям важных деталей, таких как бензонасос и фильтр. Поэтому важно избегать ситуации, когда в баке остается слишком мало топлива. Это правило следует соблюдать всегда, особенно в холодное время года.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.