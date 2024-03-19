Этот простой чеклист перед поездкой может спасти вам жизнь!: проверьте его сейчас

Четыре вещи, которые автомобилист должен проверять перед каждым запуском мотора: о чем забывают даже опытные водители

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В течение дня у человека намечается много дел: добраться до работы, выполнить все профессиональные обязанности, забрать детей из школы или садика, сделать покупки и заняться домашними делами. Поэтому неудивительно, что многие постоянно торопятся, включая водителей.

Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Автолюбители стремятся сэкономить время, сразу же садясь за руль и заводя мотор. Часто они избегают проверки автомобиля перед поездкой, полагая, что если ранее не возникало проблем, то их не будет и в будущем.

Однако такой подход ошибочен. Перед каждой поездкой необходимо проверить автомобиль, сосредотачиваясь в первую очередь на четырех важных аспектах.

Колеса : перед запуском двигателя следует убедиться, что шины не спущены. Если хотя бы одно колесо повреждено или спущено, необходимо заменить покрышку.

: перед запуском двигателя следует убедиться, что шины не спущены. Если хотя бы одно колесо повреждено или спущено, необходимо заменить покрышку. Покрытие машины : водитель должен проверить лакокрасочное покрытие на наличие повреждений. Серьезные вмятины могут указывать на столкновение с другим транспортным средством, в таком случае не стоит начинать движение и лучше обратиться в правоохранительные органы.

: водитель должен проверить лакокрасочное покрытие на наличие повреждений. Серьезные вмятины могут указывать на столкновение с другим транспортным средством, в таком случае не стоит начинать движение и лучше обратиться в правоохранительные органы. Светотехника : необходимо убедиться в исправности фар, при необходимости заменить или отремонтировать их.

: необходимо убедиться в исправности фар, при необходимости заменить или отремонтировать их. Стеклоочистители: проверить их наличие, так как их отсутствие может быть признаком кражи. Начинать движение без работающих стеклоочистителей опасно, особенно в условиях возможного дождя.

Правильная проверка автомобиля перед каждой поездкой поможет избежать потенциальных проблем и обеспечит безопасность на дороге.