Бывший исполнительный вице-президент Apple покидает GM из-за проблем со здоровьем: что произошло?

Майк Эбботт, исполнительный вице-президент по программному обеспечению и сервисам GM, уходит в отставку из-за проблем со здоровьем, связанными с сердцем.

Фото: Wikipedia by BriYYZ is licensed under CC BY-SA 2.0