Бывший исполнительный вице-президент Apple покидает GM из-за проблем со здоровьем: что произошло?

Вице-президент GM по программному обеспечению уходит в отставку по причинам здоровья

Майк Эбботт, исполнительный вице-президент по программному обеспечению и сервисам GM, уходит в отставку из-за проблем со здоровьем, связанными с сердцем.

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Эбботт был приглашен в компанию в прошлом году, чтобы руководить разработкой программного обеспечения GM в контексте увеличенных инвестиций в электромобили и услуги на основе подписки.

Его уход совпадает с недавними проблемами качества программного обеспечения у GM, включая приостановку поставок Chevrolet Blazer EV и временное прекращение продаж моделей 2024 года Chevrolet Colorado и GMC Canyon. Барис Четинок временно займет должность руководителя отдела.