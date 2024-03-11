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5 смертельных ошибок владельцев, которые превращают ваш автомобиль в ржавчину

Автоэксперт назвал главные ошибки водителей, из-за которых машина ржавеет

1:20
Авто

С течением времени каждый автомобиль начинает подвергаться воздействию ржавчины на его кузове. Однако часто это происходит не только из-за естественного износа, но и из-за действий самих владельцев. Илья Иванский, руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh, выделил основные ошибки водителей, которые могут привести к появлению коррозии.

Автоэксперт назвал главные ошибки водителей, из-за которых машина ржавеет
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

"Современные автомобили в основном обладают эффективным и надежным антикоррозийным покрытием. Даже у моделей китайских автопроизводителей, которые ранее подвергались критике из-за склонности к появлению ржавчины, найдены способы борьбы с этой проблемой, например, применение антикоррозийных покрытий или гальваническая оцинковка.

Однако даже с такой защитой автомобиль может подвергаться риску коррозии, если его эксплуатация не осуществляется правильно. Основные ошибки владельцев, способствующие появлению ржавчины, включают неправильное или нерегулярное мытье автомобиля, особенно в периоды использования реагентов на дорогах, применение неадекватных средств для нанесения антикоррозийных защитных покрытий, а также неправильную подготовку к этому процессу.

Постоянное эксплуатирование автомобиля в условиях высокой влажности и недостаточно своевременное устранение повреждений лакокрасочного покрытия также могут способствовать образованию коррозии", — подчеркнул специалист.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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