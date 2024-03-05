Ford обогнал Toyota: второй месяц подряд на вершине рейтинга автопродаж

Ford становится лидером продаж в США второй месяц подряд

1:21 Your browser does not support the audio element. Авто

Ford продолжает удерживать лидерство среди автопроизводителей в США, заняв первое место в продажах второй месяц подряд. Компания также отмечает рост продаж гибридных и электрических автомобилей, подчеркивая важность своих электрифицированных силовых установок.

Фото: Wikipedia by Tuner tom is licensed under CC BY-SA 3.0

Продажи Ford в феврале выросли на 10,5% до 174,192 автомобилей, превзойдя показатель Toyota в 159,262. Важным моментом является также рост продаж гибридных и электрических автомобилей, особенно моделей Maverick hybrid и Ford Escape.

Продажи электромобилей Ford, включая Mustang Mach-E и F-150 Lightning, выросли на 80,1% по сравнению с прошлым годом, благодаря снижению цен в феврале. В то же время продажи грузовиков F-Series снизились на 5,8%, но продажи SUV выросли на 23,7%. Ford также подтвердил свое лидерство в продажах грузовиков в США и намерен увеличить объемы продаж 2024 года, начиная с моделей F-150. Несмотря на временные сложности с Ford Lightning EV, компания сохраняет хорошие показатели продаж и ожидает продолжения роста.