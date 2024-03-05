От Toyota до BMW: что определяет выбор россиян при покупке авто?

Что выбирают российские автолюбители при покупке автомобиля?

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Эксперты компании CarPrice провели опрос среди более чем 1 300 российских автолюбителей, чтобы определить ключевые приоритеты при выборе автомобиля.

Фото: Wikipedia by Automobile Mag is licensed under CC BY-SA 4.0

Результаты показали, что более половины респондентов считают надежность и доступную цену основными критериями. Идеальным брендом для новичков оказалась Toyota, в то время как мужчины чаще выбирают эту марку, а женщины отдают предпочтение BMW.

Японская техника пользуется большим спросом среди россиян, хотя немецкие автомобили также имеют своих поклонников. Популярным видом трансмиссии является автомат, а мощность двигателя предпочтительна не менее 200 л. с. Белый или черный цвет, а также кроссовер или внедорожник — вот предпочтительные характеристики для большинства автолюбителей.