От Toyota до BMW: что определяет выбор россиян при покупке авто?

Эксперты компании CarPrice провели опрос среди более чем 1 300 российских автолюбителей, чтобы определить ключевые приоритеты при выборе автомобиля.
Результаты показали, что более половины респондентов считают надежность и доступную цену основными критериями. Идеальным брендом для новичков оказалась Toyota, в то время как мужчины чаще выбирают эту марку, а женщины отдают предпочтение BMW.
Японская техника пользуется большим спросом среди россиян, хотя немецкие автомобили также имеют своих поклонников. Популярным видом трансмиссии является автомат, а мощность двигателя предпочтительна не менее 200 л. с. Белый или черный цвет, а также кроссовер или внедорожник — вот предпочтительные характеристики для большинства автолюбителей.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.