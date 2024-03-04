Почему украшение авто темными пленками может обернуться штрафом

Представителя ГИБДД: использование темных пленок на фарах может привести к штрафу

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Представитель ГИБДД объяснил, что использование темных пленок на фарах автомобиля, даже если они прозрачные, может привести к нарушению и административному штрафу.

Фото: openverse by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Такие пленки считаются несертифицированными оптическими элементами и являются нарушением требований технического регламента.

Водителям придется удалить такие пленки, иначе им грозит штраф и дополнительные расходы на эвакуацию автомобиля к месту хранения или в сервисный центр для удаления пленки.