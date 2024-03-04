Почему украшение авто темными пленками может обернуться штрафом

Представитель ГИБДД объяснил, что использование темных пленок на фарах автомобиля, даже если они прозрачные, может привести к нарушению и административному штрафу.
Такие пленки считаются несертифицированными оптическими элементами и являются нарушением требований технического регламента.
Водителям придется удалить такие пленки, иначе им грозит штраф и дополнительные расходы на эвакуацию автомобиля к месту хранения или в сервисный центр для удаления пленки.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.