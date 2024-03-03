Лада Largus исчезает: новый Hyundai Celesta станет лидером рынка

В Россию привезли доступную замену Lada Largus от Hyundai

1:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Российский бестселлер Lada Largus снова исчезает из автосалонов АВТОВАЗа. Производство этой модели планируют возобновить через несколько месяцев в Ижевске. Тем временем на российском рынке появилась альтернатива от Hyundai, предлагаемая по цене, сопоставимой с Ларгусом.

Фото: Wikipedia by Kevauto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По данным портала njcar.ru, в России начали продавать новый универсал Hyundai Celesta, который ранее был доступен только на китайском рынке. Этот автомобиль построен на той же платформе, что и Hyundai Solaris (Kia Rio), и его габариты сходны с размерами Lada Largus.

Hyundai Celesta имеет длину 4405 мм, ширину 1750 мм, высоту 1470 мм и оснащен проверенным 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 123 л.с., который работает в паре с классической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод предусмотрен только передний.

Автомобили Hyundai Celesta собираются на заводе Beijing Hyundai в Китае. В их оснащение входят система стабилизации, система ABS, климат-контроль, шесть подушек безопасности, легкосплавные диски на 16 дюймов, подогрев передних сидений и комбинированная отделка салона.

В России цены на универсал Hyundai Celesta 2023 года выпуска с автоматической трансмиссией начинаются от 2,2 млн рублей. Напомним, что стоимость Lada Largus у официальных дилеров в прошлом году достигала 2,4 млн рублей.