Не переплачивайте за ненужные функции: самые бесполезные опции в автомобилях

Исследование: самые бесполезные опции в современных автомобилях

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Компания AutoPacific провела исследование среди 90 тысяч автомобилистов и выявила семь наиболее бесполезных опций в современных автомобилях. По мнению респондентов, к таким опциям относятся:

Фото: openverse by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0

Проекция с дополненной реальностью (проголосовали 14% опрошенных).

Электронная оптимизация шума двигателя (13%).

Функция совершения покупок через информационную систему автомобиля (12%).

Биометрические опции для контроля за состоянием водителя (9%).

Функция управления жестами (9%).

Консьерж-сервис для связи с оператором во время движения (7%).

Опция автопилота (7%).

Водители не считают эти опции полезными и не готовы платить за их установку в свои автомобили.