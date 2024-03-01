«За рулем» сообщили, какие новые марки машин поступят в продажу в России весной

Журнал "За рулем" рассказал о новых автоновинках, которые в ближайшее время можно будет купить в России.
Уже открыты продажи минивэна GAC M8, стоимостью от 5,5 до 6,5 млн рублей. Машина оснащена двухлитровым двигателем на 231 "лошадей". Также российские водители смогут приобрести Lada Largus. Ее серийно начнут собирать на заводе в Ижевске уже в мае этого года.
Компания JAC отправит в Россию пикап T9, а продажи кроссовера Jetour T2 начнутся 5 марта. Цена последнего будет начинаться от 3 790 000 рублей.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.