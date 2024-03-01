«За рулем» сообщили, какие новые марки машин поступят в продажу в России весной

Стало известно, какие автоновинки будут продавать в России этой весной

0:42 Your browser does not support the audio element. Авто

Журнал "За рулем" рассказал о новых автоновинках, которые в ближайшее время можно будет купить в России.

Фото: wikimapia by Øyvind Holmstad is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Уже открыты продажи минивэна GAC M8, стоимостью от 5,5 до 6,5 млн рублей. Машина оснащена двухлитровым двигателем на 231 "лошадей". Также российские водители смогут приобрести Lada Largus. Ее серийно начнут собирать на заводе в Ижевске уже в мае этого года.

Компания JAC отправит в Россию пикап T9, а продажи кроссовера Jetour T2 начнутся 5 марта. Цена последнего будет начинаться от 3 790 000 рублей.