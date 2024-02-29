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Автоэксперт указал на важные признаки, которые говорят, что нужно срочно менять авто

5 ключевых признаков необходимости замены автомобиля

1:18
Авто

По словам технического директора сети автосалонов Fresh Auto Максима Рязанова, существуют признаки, указывающие на необходимость замены автомобиля. Он отмечает, что если начали проявляться постоянные мелкие поломки, появилась коррозия на подвеске или топливной магистрали, а также увеличился расход масла или бензина, то пришло время рассмотреть продажу текущего автомобиля.

5 ключевых признаков необходимости замены автомобиля
Фото: openverse by janandersen_dk is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Рязанов подчеркивает, что если ремонт автомобиля после каждых 10 тысяч километров обходится в более чем 15 тысяч рублей, то стоит задуматься о приобретении подержанного автомобиля, который, хоть и старше, но более надёжен.

Он также советует иногда заменить трёхлетний отечественный автомобиль на 5-7 летний BMW, Volvo или Toyota, считая это более целесообразным решением.

По мнению специалиста, автомобили массового производства класса В и С теряют в цене около 10 % в течение первого года использования и уже 40 % спустя три года. В премиум-сегменте ситуация иная: автомобили дешевеют на 30 % за год и ещё на 20 % за три года.

Рязанов советует ориентироваться на личные потребности и не стремиться продать автомобиль через несколько лет как можно дороже, учитывая, что предугадать рыночную ситуацию практически невозможно.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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