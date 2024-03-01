Ждите с нетерпением: российский автогигант выпустит новый автомобиль Lada Iskra

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АвтоВАЗ анонсировал выход новой модели Lada Iskra: первый квартал 20255 года

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Авто

Глава компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов объявил о выпуске первой партии автомобилей Lada Iskra. Этот седан, хетчбэк и кросс-хетчбэк станут доступны на рынке в ближайшем будущем.

АвтоВАЗ анонсировал выход новой модели Lada Iskra: первый квартал 20255 года
Фото: Openverse by Sergiy Tkachenko / 4th february is licensed under CC BY 2.0

Премьера модели ожидается скоро, хотя конкретная дата не уточняется. Разработка Lada Iskra началась ранее, а прототип был замечен на дорожных испытаниях в 2023 году. Начало производства запланировано на конец 2024 года, с началом продаж в первом квартале 2025 года.

Iskra будет предлагаться в трех кузовных версиях, а именно седан, хетчбэк и кросс-хетчбэк, не включая универсал. Планы компании предусматривают снятие с производства модели Granta после 2026-2027 года.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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