Toyota отзывает сотни тысяч автомобилей из-за опасности на дороге

Toyota отзывает более 381 000 автомобилей Tacoma из-за проблем с задней осью

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Toyota объявила отзыв примерно 381 000 автомобилей Tacoma в США модельных лет 2022 и 2023. При производстве на концах задней оси могли скопиться остатки сварки, что может привести к ослаблению и последующему отпадению гаек крепления, что в свою очередь может привести к отделению детали от оси

Фото: Wikipedia by TaurusEmerald is licensed under CC BY-SA 4.0

. Владельцам необходимо посетить дилера для осмотра задней оси, при обнаружении повреждений компоненты будут заменены или отремонтированы, в противном случае гайки будут затянуты для предотвращения проблем. Обслуживание осуществляется бесплатно за исключением времени.

Уведомления будут отправлены по почте не позднее апреля. Владельцы могут проверить информацию на сайте отзывов Toyota или связаться с центром обслуживания Toyota. Отзыв еще не указан на сайте Национальной администрации безопасности движения на автотранспорте, но он скоро появится с дополнительной информацией о причинах и обнаруженных проблемах.