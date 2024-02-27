Покупатели иномарок по параллельному импорту будут растамаживать авто по новым правилам

Лазейка закрылась: покупатели иномарок через страны ЕАЭС попадут на растаможку

2:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Покупатели иномарок столкнутся с необходимостью проходить процедуру растаможки в России по новым правилам. Их введет российское правительство уже в апреле следующего года.

Фото: Фото: ach.gov. ru

Как следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина по итогам заседания Евразийского межправительственного совета, оно предлагает участникам ЕАЭС установить "единый процесс управления рисками и создать единые профили рисков для всех таможенных служб" до 1 апреля 2024 года.

Планы включают усиление контроля транспортных средств, оформленных по льготным правилам в одной стране, но используемых в другой. Цель — предотвратить их экспорт и способствовать развитию внутреннего производства в России. Завоз авто с заниженной стоимостью для уплаты меньшей пошлины из Киргизии, Армении и Казахстана вызвал недоплаты таможенных платежей, оцениваемые сотнями миллионов долларов.

Таможенная корректировка положительно повлияет на автопроизводство в России. Иначе, зачем развивать местное производство, когда прямой импорт товаров выгоднее. Страны-участницы ЕАЭС, конечно, могут сопротивляться усилению контроля. Ведь выгода от таможенных привилегий и лазеек снизится, что повлияет на многие компании и частных перегонщиков машин в России и странах ЕАЭС.

К сожалению, ужесточение контроля и возможные доначисления пошлин на автомобили затронут и автолюбителей. Ведь невозможно предсказать, сколько раз машина была перепродана, а требования о добавлении пошлин могут быть направлены к последнему владельцу. Поэтому будет более справедливым введение моратория на такие претензии.

Однако, диалог на эту тему с участниками Союза до сих пор был непродуктивным, обмен информацией очень ограничен. Общих баз данных о нарушителях таможенных процедур и ПДД нет. Так что тем, кто не желает столкнуться со всеми этими проблемами советуют покупку автомобиля российского или китайского производства.