Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рассказываем всё, чтобы букет был свежим и красивым долгое время
По следам эмоций и волнений
Спреи и мисты для ежедневного уход
Автоэксперт объяснил, почему автопроизводители отказываются от полноприводных машин
Кардиолог Фомичева рассказала людям с гипертонией о частых ошибках
"Известия": поставки иностранных автозапчастей в Россию могут ограничить
Автоэксперт Пономарев назвал три способа продлить жизнь мотора автомобиля
Топ-5 проверенных средств для увеличения губ
Автоэксперт Ревин объяснил, как сильный мороз влияет на топливо в баке
Хотел сэкономить, а получил допрасходы: малоизвестные проблемы бюджетных автомобилей

Три бюджетных автомобиля, которые являются дорогими в обслуживании

1:20
Авто

После покупки доступного по цене автомобиля многие новые владельцы считают, что сэкономили деньги. Однако классификация машины как бюджетной не гарантирует экономии в долгосрочной перспективе.

Три бюджетных автомобиля, которые являются дорогими в обслуживании
Фото: "Volkswagen Tiguan 2.0 TSi Highline 4Motion 2012" by RL GNZLZ is licensed under CC BY-SA 2.0.

Это объясняется тем, что низкая стоимость транспортного средства может быть скомпенсирована высокими расходами на обслуживание из-за частых поломок и дорогих запчастей.

Иногда более высокая цена за качественный автомобиль оказывается более выгодной в перспективе, поскольку не требует частого ремонта. Важно также учитывать, что некоторые бюджетные модели автомобилей в итоге обходятся владельцам недешево.

  • Например, Volkswagen Passat завоевал доверие автолюбителей, и новые модели этой машины обычно не вызывают проблем. Однако старые модификации могут столкнуться с проблемами, такими как повреждение стекол и кузова.
  • Hyundai Sonata иногда страдает от некачественного лакокрасочного покрытия и проблем с трансмиссией, что со временем может привести к серьезным финансовым потерям для владельца.
  • Mitsubishi Lancer, хотя и известен своей управляемостью и комфортом, часто подвержен серьезным поломкам, начиная с проблем с электроникой и заканчивая проблемами с двигателем. Это заставляет владельцев обращаться за помощью к специалистам и тратить большие суммы на ремонт.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
В администрации Цюриха распорядились избавиться от украинских флагов на улицах города

В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х.

С улиц Цюриха начали убирать украинские флаги
В 2024 году магнитные полюса Солнца поменяются местами
Меняя полюса, Солнце сшибёт с орбиты все спутники Илона Маска — описаны последствия для человечества
Без применения инъекций: способ восстановить увядающую и безжизненную кожу всего одной процедурой
Как правильно сажать укроп на даче, чтобы он чувствовал себя хорошо и радовал урожаем
Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля Вячеслав Шпаковский В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда Анастасия Жукова Сценарий создания палестинского государства от Махмуда Аббаса: риски и плюсы Михаил Плисюк
Мать отчитала Ксению Бородину за покупку носков за 40 тысяч рублей: сколько раз можно было в "Пятёрочку" сходить
В Карелии обнаружен ранее неизвестный науке минерал
Звезда сериала "Слово пацана" Иван Янковский опубликовал фото со своим именитым дедушкой
Звезда сериала "Слово пацана" Иван Янковский опубликовал фото со своим именитым дедушкой
Последние материалы
Кардиолог Фомичева рассказала людям с гипертонией о частых ошибках
"Известия": поставки иностранных автозапчастей в Россию могут ограничить
Автоэксперт Пономарев назвал три способа продлить жизнь мотора автомобиля
Топ-5 проверенных средств для увеличения губ
Автоэксперт Ревин объяснил, как сильный мороз влияет на топливо в баке
После операции по резекции желудка в клинике хирурга Хайдарова умер пациент
Тина Канделаки высказалась об участии сына Леонтия в "Новой фабрике звёзд"
Плюсы и минусы многоуровневой клумбы
Cell Reports Physical Science: создан материал, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче
Кинорежиссёр Салбиев встал на сторону Марии Шукшиной в споре о наследстве Василия Шукшина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников