Хотел сэкономить, а получил допрасходы: малоизвестные проблемы бюджетных автомобилей

После покупки доступного по цене автомобиля многие новые владельцы считают, что сэкономили деньги. Однако классификация машины как бюджетной не гарантирует экономии в долгосрочной перспективе.
Фото: "Volkswagen Tiguan 2.0 TSi Highline 4Motion 2012" by RL GNZLZ is licensed under CC BY-SA 2.0.
Это объясняется тем, что низкая стоимость транспортного средства может быть скомпенсирована высокими расходами на обслуживание из-за частых поломок и дорогих запчастей.
Иногда более высокая цена за качественный автомобиль оказывается более выгодной в перспективе, поскольку не требует частого ремонта. Важно также учитывать, что некоторые бюджетные модели автомобилей в итоге обходятся владельцам недешево.
Например, Volkswagen Passat завоевал доверие автолюбителей, и новые модели этой машины обычно не вызывают проблем. Однако старые модификации могут столкнуться с проблемами, такими как повреждение стекол и кузова.
Hyundai Sonata иногда страдает от некачественного лакокрасочного покрытия и проблем с трансмиссией, что со временем может привести к серьезным финансовым потерям для владельца.
Mitsubishi Lancer, хотя и известен своей управляемостью и комфортом, часто подвержен серьезным поломкам, начиная с проблем с электроникой и заканчивая проблемами с двигателем. Это заставляет владельцев обращаться за помощью к специалистам и тратить большие суммы на ремонт.
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