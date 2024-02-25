Холодные испытания: почему электромобили страдают в морозные дни

Электромобили столкнулись с проблемами при эксплуатации в условиях сильных морозов

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По данным BFM, некоторые электромобили испытывают серьезные проблемы при работе в условиях сильных морозов, что приводит к сокращению запаса хода, проблемам с мультимедийными системами и повреждениям электрики. Особенно часто выявляются проблемы у электромобилей из Китая, которые не адаптированы к суровым зимним условиям.

Фото: Own work by Leo Nguyen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Tesla также столкнулась с проблемами, связанными с попаданием реагентов на электродвигатели, что приводит к отказам функции автопилота. Согласно мнению Василия Максимова, основная проблема заключается в снижении экономичности электромобилей зимой, когда заявленный запас хода может сократиться на 100-150 километров из-за использования печки.

Отчет JD Power отмечает, что электромобили имеют в среднем 256 проблем на каждые сто автомобилей, что является значительно большим показателем по сравнению с бензиновыми моделями (187 обращений). Наибольшим недостатком, отмеченным в отчете, являются шины, с 39% владельцев, заявивших о необходимости замены резины в течение года эксплуатации.