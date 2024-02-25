Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
AGR Automotive Group представила новый бренд Solaris на российском рынке по цене до 2 млн
Писатель Бюттнер рассказала о продуктах, которые входят в рацион долгожителей
Эксперт Sinomach Automobile предупреждает о зимних угрозах для вашего автомобиля
Выбираем зелёный виноград для дачного участка
Почему низкий уровень антифриза в машине — серьезная угроза для двигателя
Эндокринолог Фатеева рассказала, кому грозит рак щитовидной железы
Под "городом смерти", в Мексике, археологи нашли таинственный лабиринт
Мурашко заявил, что треть болезней россиян связана с неправильным питанием
Даём топ советов, которые могут изменить комфорт на даче
Холодные испытания: почему электромобили страдают в морозные дни

Электромобили столкнулись с проблемами при эксплуатации в условиях сильных морозов

1:05
Авто

По данным BFM, некоторые электромобили испытывают серьезные проблемы при работе в условиях сильных морозов, что приводит к сокращению запаса хода, проблемам с мультимедийными системами и повреждениям электрики. Особенно часто выявляются проблемы у электромобилей из Китая, которые не адаптированы к суровым зимним условиям.

Электромобили столкнулись с проблемами при эксплуатации в условиях сильных морозов
Фото: Own work by Leo Nguyen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Tesla также столкнулась с проблемами, связанными с попаданием реагентов на электродвигатели, что приводит к отказам функции автопилота. Согласно мнению Василия Максимова, основная проблема заключается в снижении экономичности электромобилей зимой, когда заявленный запас хода может сократиться на 100-150 километров из-за использования печки.

Отчет JD Power отмечает, что электромобили имеют в среднем 256 проблем на каждые сто автомобилей, что является значительно большим показателем по сравнению с бензиновыми моделями (187 обращений). Наибольшим недостатком, отмеченным в отчете, являются шины, с 39% владельцев, заявивших о необходимости замены резины в течение года эксплуатации.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
"Наслаждайся до конца": 13-кратный чемпион мира Фуркад высказался о намерении завершить карьеру Бенедиктом Доллем

13-кратный чемпион мира Мартен Фуркад и пятикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира Йоханнес Бё высказались по поводу завершении карьеры немецким биатлонистом Бенедиктом Доллем.

13-кратный чемпион мира Фуркад призвал немецкого биатлониста Долля "наслаждаться до конца" на фоне новости о завершении карьеры
Британские ученые обнаружили древний речной ландшафт подо льдами Антарктиды
Оставался неподвижным 34 миллиона лет: подо льдами Восточной Антарктиды обнаружили удивительные формы рельефа
Небензя ответил американскому постпреду на претензии по Навальному
Буданов* заявил, что среди российского генералитета по состоянию на данный момент он не видит замены Герасимову
У Работино ВС РФ выдавили ВСУ за "линию Суровикина", боевики бежали из Ласточкино Дмитрий Плотников Сенатор Рогозин: для зачистки Украины нужно применять самое могущественное оружие Олег Володин Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк
Никогда не выбрасывайте луковую шелуху. Благодаря ей урожай огурцов намного больше
В Совфеде описали будущую зачистку Украины "оружием, которое РФ ещё не применяла"
Разбираемся в поведении кошек: причины укусов и как действовать
Разбираемся в поведении кошек: причины укусов и как действовать
Последние материалы
Писатель Бюттнер рассказала о продуктах, которые входят в рацион долгожителей
Эксперт Sinomach Automobile предупреждает о зимних угрозах для вашего автомобиля
Выбираем зелёный виноград для дачного участка
Почему низкий уровень антифриза в машине — серьезная угроза для двигателя
Эндокринолог Фатеева рассказала, кому грозит рак щитовидной железы
Под "городом смерти", в Мексике, археологи нашли таинственный лабиринт
Мурашко заявил, что треть болезней россиян связана с неправильным питанием
Даём топ советов, которые могут изменить комфорт на даче
Врачи назвали связь между раком кожи и груди с уровнем образования
Что произойдет, если не менять антифриз в автомобиле: рекомендации эксперта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников