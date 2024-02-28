Почему парковка задним ходом стала секретным оружием водителей

Эксперты портала "Новые автомобили" поделились мнением о том, что парковка задним ходом имеет ряд преимуществ.
Во-первых, такой маневр облегчает выезд с парковочного места, позволяя водителю лучше видеть дорогу и снижая риск столкновения с другими автомобилями.
Во-вторых, парковка задним ходом улучшает маневренность и помогает избежать повреждений бамперов и дверей.
Наконец, этот способ парковки позволяет быстрее и безопаснее разместить автомобиль в параллельном пространстве.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.