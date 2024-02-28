Почему парковка задним ходом стала секретным оружием водителей

Парковка задним ходом: преимущества и советы экспертов

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Эксперты портала "Новые автомобили" поделились мнением о том, что парковка задним ходом имеет ряд преимуществ.

Фото: openverse by 123df is licensed under CC BY-SA 3.0

Во-первых, такой маневр облегчает выезд с парковочного места, позволяя водителю лучше видеть дорогу и снижая риск столкновения с другими автомобилями.

Во-вторых, парковка задним ходом улучшает маневренность и помогает избежать повреждений бамперов и дверей.

Наконец, этот способ парковки позволяет быстрее и безопаснее разместить автомобиль в параллельном пространстве.