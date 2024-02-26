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Как сэкономить на топливе зимой: неожиданный, но эффективный лайфхак для водителей

5 простых способов сэкономить топливо в холодные месяцы

1:16
Авто

В зимние месяцы происходит увеличение расхода топлива, вызванное активацией дополнительных функций в период холодов. Основным из них является использование отопительной системы, в первую очередь печки.

5 простых способов сэкономить топливо в холодные месяцы
Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0

Кроме того, ухудшенные дорожные условия из-за снегопадов и гололедицы, а также необходимость прогрева двигателя, способствуют увеличению расхода топлива.

Однако смягчить негативные последствия низких температур и неблагоприятных погодных условий вполне возможно. Простое действие может привести к снижению расхода топлива на несколько процентов.

Что должен сделать водитель? У многих автолюбителей есть привычка перегружать багажник большим количеством ненужных предметов, которые редко используются.

Вне зависимости от сезона эти вещи остаются без применения, однако многие водители не торопятся избавиться от них. И это зря.

Иногда достаточно просто освободить багажное отделение от лишнего хлама - строительных материалов, пустых канистр, чемоданов, неиспользуемых средств и так далее, чтобы расход топлива значительно снизился.

Убрав несколько десятков килограмм лишних предметов из автомобиля, можно легко снизить расход топлива на пару процентов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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