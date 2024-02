Секреты правильного выбора бензина: как не потратить лишние деньги и избежать поломок

Журналисты "Российской газеты" провели анализ выбора между бензином марки АИ-92 и АИ-95, рассмотрев их экономичность и безопасность. Современные автомобили, оснащенные моторами с высокой степенью сжатия, не рассчитаны на использование низкооктанового бензина, такого как АИ-92, что может привести к серьёзным повреждениям двигателя.

Фото: Wikipedia by Petr Sanzhiev is licensed under общественное достояние