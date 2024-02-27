Секреты правильного выбора бензина: как не потратить лишние деньги и избежать поломок

Журналисты "Российской газеты" провели анализ выбора между бензином марки АИ-92 и АИ-95, рассмотрев их экономичность и безопасность. Современные автомобили, оснащенные моторами с высокой степенью сжатия, не рассчитаны на использование низкооктанового бензина, такого как АИ-92, что может привести к серьёзным повреждениям двигателя.
Но если производитель автомобиля допускает использование обоих типов топлива, выбор зависит от экономических соображений, при этом у АИ-92 нет существенного ущерба мощности двигателя. Следует быть внимательным к рекомендациям производителя и не пренебрегать использованием более высокооктанового бензина, если это требуется для оптимальной работы силового агрегата.
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