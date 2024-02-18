Секреты долгой жизни вашего авто: 3 обязательных шага к безопасной и комфортной езде после зимы

Весенний список обязательных работ для автомобилистов: что нужно проверить перед летним сезоном

0:55 Your browser does not support the audio element. Авто

"Российская газета" представляет список важных сервисных мероприятий, необходимых для автомобилей перед наступлением весенне-летнего сезона. Сначала рекомендуется осмотреть подкапотное пространство на предмет подтекания технических жидкостей и состояния сальников и прокладок.

Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Затем следует проверить состояние радиатора и очистить его от песка и реагентов. Проверка подвески также важна, особенно на наличие проблем с сайлентблоками, стойками стабилизаторов и амортизаторами. Наконец, необходимо обратить внимание на кузов автомобиля из-за воздействия реагентов зимой.

Рекомендуется тщательно вымыть автомобиль и осмотреть наличие сколов, трещин и коррозии на лакокрасочном покрытии. При обнаружении повреждений можно провести самостоятельное устранение небольших царапин, однако при серьезных повреждениях лучше обратиться в сервисный центр для качественного ремонта.