"Российская газета" представляет список важных сервисных мероприятий, необходимых для автомобилей перед наступлением весенне-летнего сезона. Сначала рекомендуется осмотреть подкапотное пространство на предмет подтекания технических жидкостей и состояния сальников и прокладок.
Затем следует проверить состояние радиатора и очистить его от песка и реагентов. Проверка подвески также важна, особенно на наличие проблем с сайлентблоками, стойками стабилизаторов и амортизаторами. Наконец, необходимо обратить внимание на кузов автомобиля из-за воздействия реагентов зимой.
Рекомендуется тщательно вымыть автомобиль и осмотреть наличие сколов, трещин и коррозии на лакокрасочном покрытии. При обнаружении повреждений можно провести самостоятельное устранение небольших царапин, однако при серьезных повреждениях лучше обратиться в сервисный центр для качественного ремонта.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.