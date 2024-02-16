Представитель ГИБДД разъяснил, что водители, поворачивающие на перекрестках, где запрещен левый поворот, могут избежать штрафов, если разметка нанесена неправильно или нарушение не считается выездом на встречную полосу.
Он также указал на то, что поворот через двойную сплошную или нарушение правил разворота на перекрестке также могут привести к штрафам.
При этом подчеркнуто, что ошибки дорожников не являются основанием для штрафов.
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...