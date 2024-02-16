ГИБДД разъяснила: как не получить штраф за поворот на перекрестках

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Как избежать штрафов за повороты на перекрестках: советы ГИБДД и правовые нюансы

0:28
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Представитель ГИБДД разъяснил, что водители, поворачивающие на перекрестках, где запрещен левый поворот, могут избежать штрафов, если разметка нанесена неправильно или нарушение не считается выездом на встречную полосу.

Как избежать штрафов за повороты на перекрестках: советы ГИБДД и правовые нюансы
Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Он также указал на то, что поворот через двойную сплошную или нарушение правил разворота на перекрестке также могут привести к штрафам.

При этом подчеркнуто, что ошибки дорожников не являются основанием для штрафов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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