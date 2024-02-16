ГИБДД разъяснила: как не получить штраф за поворот на перекрестках

Как избежать штрафов за повороты на перекрестках: советы ГИБДД и правовые нюансы

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Представитель ГИБДД разъяснил, что водители, поворачивающие на перекрестках, где запрещен левый поворот, могут избежать штрафов, если разметка нанесена неправильно или нарушение не считается выездом на встречную полосу.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Он также указал на то, что поворот через двойную сплошную или нарушение правил разворота на перекрестке также могут привести к штрафам.

При этом подчеркнуто, что ошибки дорожников не являются основанием для штрафов.