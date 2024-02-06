Неожиданные ошибки на дороге: что делать, если заправили неверный бензин в авто

Эксперты объяснили, что делать, если в бак залит не тот бензин

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Иногда даже опытные водители допускают нелепые ошибки. Ситуация, при которой в топливный бак заправлен неверный вид бензина, не может быть исключена. Автоэксперты рассказывают, как поступить в таком случае. Специалисты подчеркивают, что неверное октановое число не всегда приводит к фатальным последствиям.

Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Большинство автомобилей на постсоветском пространстве адаптированы под использование АИ-92.

Если владелец автомобиля обычно заправляет бензобак АИ-95, но случайно заправил АИ-92, то серьезных проблем не возникнет. Водитель может столкнуться лишь с увеличенным расходом топлива.

Однако путать вид топлива — более серьезная ошибка. Заправлять дизель вместо бензина недопустимо. Следует отметить, что система автозаправочных станций обычно минимизирует вероятность таких ошибок.

Тем не менее иногда подобные ситуации все же случаются. В таких случаях эксплуатация транспортного средства запрещена, и необходим вызов эвакуатора.

После доставки автомобиля на стоянку рекомендуется провести промывку для полного удаления дизельного топлива из топливопровода. Это действие требует определенного опыта и навыков, поэтому при сомнениях лучше обратиться в автосервис.