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Инспектор ГИБДД объяснил, что делать водителю, если сзади настойчиво сигналят

1:58
Авто

Ежедневно автолюбители сталкиваются с звуковыми сигналами со стороны других водителей как на городских дорогах, так и на загородных трассах. Иногда эти сигналы бывают дружелюбными, а иногда они выражают недовольство. Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru поделился рекомендациями о том, как водителю следует поступить, если он слышит настойчивый звук клаксона сзади.

Инспектор ГИБДД объяснил, что делать водителю, если сзади настойчиво сигналят
Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

В соответствии с Правилами Дорожного Движения (ПДД), использование клаксона разрешено только в двух случаях: для предупреждения о намерении совершить обгон вне населенных пунктов и в ситуациях, когда это необходимо для предотвращения возможного ДТП.

Тем не менее, существуют и другие сценарии, когда водители могут подавать сигналы другим участникам движения. Например, они могут пытаться сообщить о проблемах с вашим автомобилем. Это также может быть сигналом от знакомого, желающего привлечь ваше внимание или поздороваться. Еще один частый случай — задержка на светофоре, когда "зеленый" уже горит, и пора начинать движение.

Представители ГИБДД подчеркнули важность адекватной оценки ситуации и реагирования на звуковые сигналы, учитывая возможные положительные намерения других водителей.

Если автомобиль сзади прижимается слишком близко, делает резкие маневры и агрессивно использует клаксон и дальний свет, важно сохранять спокойствие и принимать разумный подход, поскольку нет универсального решения для подобных ситуаций. Подход "дай дорогу дураку" может быть наилучшим и безопасным вариантом поведения.

Среди других полезных рекомендаций от ГИБДД стоит выделить избегание занимания левого ряда, даже если соблюдается установленная скорость. Всегда найдутся те, кто считает, что нужно двигаться быстрее. Не участвуйте в гонках и избегайте провоцирования подобных ситуаций.

Также по возможности избегайте использования звукового сигнала, если нет крайней необходимости.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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