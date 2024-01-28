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Названы самые бюджетные автомобили на российском рынке

Эксперты прогнозируют рост спроса на новые автомобили в России в 2024 году

1:08
Авто

Эксперты прогнозируют рост спроса на новые автомобили в России в 2024 году, несмотря на повышение цен. В 2023 году количество машин, купленных в салонах, увеличилось в 2,6 раза, а сумма трат россиян в декабре 2023 года на автомобили достигла рекордных 384,7 миллиарда рублей.

Эксперты прогнозируют рост спроса на новые автомобили в России в 2024 году
Фото: openverse by crash71100 is licensed under CC0 1.0.

Экономисты отмечают, что среди бюджетных моделей пользуются популярностью такие автомобили, как Lada Granta, Lada Niva, Lada Vesta NG, Changan Alsvin, Geely Emgrand, Kaiyi E5, BAIC U5 Plus. Специалисты предупреждают о сложности формирования цен на автомобили, и ожидают, что вступление новых игроков на рынок в 2024 году может повлиять на структуру цен.

Также поднимается вопрос о влиянии механизма параллельного импорта на российский авторынок, и автоэксперт Никита Бетман предвидит возможные ограничения на ввоз определенных марок, что может сказаться на стоимости автомобилей внутри страны.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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