Эксперт назвал поломки в автомобиле, которые отказываются устранять в автосервисах

Автоэксперт Моржаретто назвал две поломки, которые автосервисы отказываются чинить

0:56 Your browser does not support the audio element. Авто

Большие брендовые автосервисы часто отклоняются от устранения незначительных неисправностей в узлах и агрегатах автомобилей в пользу полной замены соответствующего узла. Об этом рассказал Игорь Моржаретто, партнер аналитического агентства "Автостат", в беседе с "Газетой.Ru".

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

"Довольно часто, особенно в высококлассных фирменных сервисах, отказываются от ремонта или восстановления компонентов, даже если их неисправность является незначительной. Например, предлагают заменить весь стартер, хотя достаточно просто заменить щетки. Подобный подход распространен и в случае с генераторами", — подчеркнул Моржаретто.

По его словам, такая практика утвердилась в последние две десятилетия, когда в России внедрялся европейский стандарт обслуживания с полной заменой деталей.

Тем не менее, последние тенденции указывают на изменение этой практики из-за увеличившихся времен ожидания определенных автозапчастей.