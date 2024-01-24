Эксперт назвал поломки в автомобиле, которые отказываются устранять в автосервисах

Большие брендовые автосервисы часто отклоняются от устранения незначительных неисправностей в узлах и агрегатах автомобилей в пользу полной замены соответствующего узла. Об этом рассказал Игорь Моржаретто, партнер аналитического агентства "Автостат", в беседе с "Газетой.Ru".
"Довольно часто, особенно в высококлассных фирменных сервисах, отказываются от ремонта или восстановления компонентов, даже если их неисправность является незначительной. Например, предлагают заменить весь стартер, хотя достаточно просто заменить щетки. Подобный подход распространен и в случае с генераторами", — подчеркнул Моржаретто.
По его словам, такая практика утвердилась в последние две десятилетия, когда в России внедрялся европейский стандарт обслуживания с полной заменой деталей.
Тем не менее, последние тенденции указывают на изменение этой практики из-за увеличившихся времен ожидания определенных автозапчастей.
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