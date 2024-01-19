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Эти советы от опытных водителей сохранят ваши шины на года

Водителям дали советы, как правильно хранить автомобильные шины

2:50
Авто

Чаще всего шины приобретаются на длительный срок службы за значительные средства. Для автолюбителя важно предпринять все возможные меры для продления срока эксплуатации комплекта. Отказ от использования изношенных шин сразу является разумным шагом.

Водителям дали советы, как правильно хранить автомобильные шины
Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Важно сделать правильный выбор изначально, не обязательно покупать абсолютно новые шины, так как не каждый может их себе позволить. Однако использование явно изношенных шин для "нескольких месяцев" не является оптимальным решением. Во-первых, это приведет к необходимости скорой замены шин. Почему бы сразу не выбрать шины с максимальным ресурсом, которые прослужат несколько лет? Во-вторых, изношенные шины не обеспечивают должной безопасности, особенно при дожде, так как не могут эффективно справляться с аквапланированием из-за ухудшенной способности отвода воды из зоны контакта. Торможение также становится проблемой из-за условной площади контакта с дорожным покрытием.

Шины с минимальным износом и без ремонта рекомендуется устанавливать на ведущую ось, тогда как более изношенные следует использовать на ведомой или подключаемой оси.

Плавный стиль вождения также влияет на срок службы шин. Регулярный дрифт, бернауты или динамичный стиль вождения с высокими скоростями, свистящими поворотами и резкими торможениями сокращают срок службы шин.

Эксперты отмечают, что при скорости 120 км/ч шины изнашиваются вдвое быстрее, чем при 60 км/ч. Перевышение скорости может привести к неприятным последствиям, так как резиновый состав нагревается, изменяя свои характеристики.

Не следует перегружать автомобиль, так как это вредно не только для подвески, но и для шин. Индекс нагрузки каждой модели шин определяет предельно допустимый вес на каждую шину. Превышение этого веса приведет к деформации пятна контакта, перегреву и ускоренному износу шин.

Регулярная проверка давления в шинах также является ключевым моментом. Контроль рекомендуется проводить каждые две недели и обязательно перед дальней поездкой. Корректное давление влияет на расход топлива, управляемость и торможение. Подспущенные шины приводят к потертостям по краям, увеличению расхода топлива и ухудшению тормозных характеристик.

Балансировка также играет важную роль. Возникающее биение или вибрация — признак разбалансировки, что приводит к неравномерному износу протектора и увеличению тормозного пути.

Состояние подвески напрямую влияет на состояние шин. Поврежденные амортизаторы могут вызвать деформацию протектора, а неправильные углы установки приводят к неравномерному износу шин. Внимательный контроль за состоянием подвески помогает предотвратить преждевременный износ шин.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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