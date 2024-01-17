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5 обстоятельств по уходу за салоном автомобиля, о которых забывают неопытные водители

1:00
Авто

Часто водители предпочитают самостоятельно ухаживать за салоном своего транспортного средства. Однако неопытные автолюбители часто допускают ошибки в ходе этого процесса.

5 обстоятельств по уходу за салоном автомобиля, о которых забывают неопытные водители
Фото: flickr. com by andy_carter is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Автоэксперты высказали рекомендации по правильному уходу за салоном автомобиля, которые были опубликованы в интернет-источниках.

  • Использование сухих и жестких тряпок не рекомендуется, так как это может привести к появлению царапин на глянцевом покрытии.
  • Специалисты не советуют экономить на чистящих средствах. Лучше потратить деньги на специальную щетку для автомобиля, чем использовать ветошь или губку с кухни.
  • Использование кухонных средств не рекомендуется, так как это может повредить обивку и сделать глянцевое покрытие матовым.
  • Состояние металлических элементов необходимо следить, чтобы избежать образования ржавчины.
  • Не стоит пренебрегать полировочными средствами, специально предназначенными для автомобилей. Их использование помогает устранить потертости и предотвратить накопление пыли.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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