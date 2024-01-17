5 обстоятельств по уходу за салоном автомобиля, о которых забывают неопытные водители

1:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Часто водители предпочитают самостоятельно ухаживать за салоном своего транспортного средства. Однако неопытные автолюбители часто допускают ошибки в ходе этого процесса.

Фото: flickr. com by andy_carter is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Автоэксперты высказали рекомендации по правильному уходу за салоном автомобиля, которые были опубликованы в интернет-источниках.