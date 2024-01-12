Стало известно, почему за управление авто с МКПП грозит штраф до 15 000 руб

1:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Некоторые водители временами забывают о том, что им может быть запрещено использовать автомобиль с механической коробкой передач. Ресурс njcar.ru обратился к представителю ГИБДД, чтобы узнать о возможных штрафах для тех, кто нарушает это правило.

Фото: Own work by Tckma is licensed under public domain

Многие новички выбирают автошколы, где обучение проводится на автомобилях с автоматической коробкой передач, что значительно упрощает процесс обучения и сдачи экзаменов в ГИБДД. Однако после окончания курса эти водители иногда оказываются за рулем автомобиля с механической коробкой передач, например, при аренде транспортного средства. Нарушение этого правила может привести к серьезному штрафу.

Обучение на автомобилях с разными типами коробок передач различается. После успешной сдачи экзамена в ГИБДД водителю выдают водительское удостоверение, где в графе "особые отметки" указывается аббревиатура "АТ" (автоматическая трансмиссия).

Этот маркер свидетельствует о том, что водитель проходил обучение и сдавал экзамен на автомобиле с автоматической коробкой передач.

Водителя, у которого водительское удостоверение помечено "АТ" (автоматическая трансмиссия), могут оштрафовать за управление автомобилем с механической коробкой передач.

Это считается административным правонарушением согласно статье 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и размер штрафа может варьироваться от 5 000 до 15 000 рублей.