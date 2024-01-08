Зимой сокращается светлое время суток, и водители сталкиваются с проблемой ослепления яркими фарами встречных машин. Представитель ГИБДД рекомендует полностью выпрямиться и поставить спинку кресла вертикально, что снижает эффект ослепления.
Многие "лайфхаки" предлагают временные решения, но настоящим компромиссом может быть антибликовый козырек.
Этот аксессуар с поляризованным пластиком устанавливается на штатный козырек и снижает ослепление, обеспечивая комфорт и безопасность за рулем в темное время суток.
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.