Как избежать ослепления яркими фарами встречных машин зимой: советы ГИБДД

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Зимой сокращается светлое время суток, и водители сталкиваются с проблемой ослепления яркими фарами встречных машин. Представитель ГИБДД рекомендует полностью выпрямиться и поставить спинку кресла вертикально, что снижает эффект ослепления.

Фото: openverse by Steve A Johnson is licensed under CC BY 2.0

Многие "лайфхаки" предлагают временные решения, но настоящим компромиссом может быть антибликовый козырек.

Этот аксессуар с поляризованным пластиком устанавливается на штатный козырек и снижает ослепление, обеспечивая комфорт и безопасность за рулем в темное время суток.