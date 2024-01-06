В ГИБДД объяснили, можно ли днем ездить с габаритными огнями вместо ближнего света

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Среди автомобилей старше 15 лет, таких как Lada, УАЗ, а также иностранные марки, включая Nissan, Toyota и Mercedes, часто можно заметить тусклые габаритные огни вместо включенных фар ближнего света.

Фото: Даниил Полоников

В последнее время на дорогах России возникли трудности с освещением на легковых автомобилях и внедорожниках. Некоторые владельцы устанавливают несертифицированные светодиодные лампы, в то время как другие, наоборот, экономят, не включая свет днем.

Это создает проблему, когда в темное время суток водители ослепляют друг друга, а днем приходится напрягаться, чтобы выявить машины без включенных дневных ходовых огней (ДХО), особенно при маневрах.

Такое положение дел делает дорожное движение менее безопасным. При попытке обгона днем водитель может внезапно заметить другое транспортное средство только в последний момент, вынуждая его откладывать маневр. Эта проблема особенно актуальна зимой в сумерках.

Для повышения видимости на дороге некоторые водители используют габаритные огни, но даже на расстоянии 50 метров их часто трудно заметить.

С 2005 года российским автомобилистам предписано использовать ближний свет фар с целью снижения аварийности. В 2010 году были внесены изменения в Правила дорожного движения, в соответствии с которыми все транспортные средства должны включать ближний свет или дневные ходовые огни (ДХО) днем для улучшения видимости.

Однако некоторые водители по-прежнему считают, что допускается использование обычных "габаритов" вместо ДХО.

Представители ГИБДД подчеркнули, что обычные "габариты" не являются адекватной заменой дневным ходовым огням. При этом нарушителей ожидает лишь штраф в размере 500 рублей, согласно статье 12.20 КоАП.