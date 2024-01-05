Опасные гаджеты на дороге: какие электронные устройства могут привести к штрафу ГИБДД

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Современные автомобилисты активно оснащают свои машины различными гаджетами, но не все электронные устройства могут быть безопасно использованы. Портал njcar. ru обратился к представителю ГИБДД, чтобы узнать, какие именно гаджеты могут привести к наложению штрафа.

Фото: openverse by Steve A Johnson is licensed under CC BY 2.0

Правила дорожного движения запрещают установку устройств, не соответствующих заводским требованиям, особенно оптических гаджетов. ГИБДД подчеркнули, что использование фонарика со стробоскопом или мигалкой, встроенного в зарядные устройства, считается нарушением.

Статья 12.4 КоАП РФ предусматривает штраф от 3000 до 5000 рублей и возможность конфискации устройств за управление автомобилем с несанкционированными световыми сигналами. Водителям рекомендуется внимательно выбирать электронные аксессуары, чтобы избежать нежелательных наказаний со стороны ГИБДД.