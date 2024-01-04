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Наледь на лобовом стекле легко можно победить: достаточно использовать это простое средство

1:36
Авто

Зимой, поздней осенью и ранней весной часто возникает проблема наледи на лобовом стекле автомобиля, что может вызвать неудобства и занять много времени на борьбу с этим неприятным явлением.

Наледь на лобовом стекле легко можно победить: достаточно использовать это простое средство
Фото: flickr. com by bobistraveling is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Этот процесс образования ледяной корки связан с перепадом температур и замерзанием конденсата на стеклянной поверхности. Решение этой проблемы требует усилий водителя: сначала необходимо удалить лед, а затем включить обдув стекол. Иногда, когда лед становится толстым и жёстким, необходимо применять специальные смеси.

Однако существует эффективный способ предотвращения этой неприятности. Перед тем как оставить автомобиль на открытом воздухе, водителям рекомендуется обработать стёкла транспортного средства.

Простым решением является протирка лобового стекла и других окон автомобиля смесью, приготовленной из девятипроцентного уксуса и воды в соотношении один к трем. Этим раствором следует обработать внешнюю и внутреннюю стеклянную поверхность, а затем пройтись по ней сухой и чистой тряпкой через несколько минут.

В результате образуется невидимая плёнка, предотвращающая образование конденсата. Таким образом, леду не будет возможности образовываться, что обеспечит более комфортные условия вождения.

Но важно помнить, что при протирании стекла уксусом изнутри следует быть осторожным. После процедуры обязательно проветрите салон автомобиля для избежания запаха уксуса.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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