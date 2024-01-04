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Новоиспеченные водители не знают, зачем опытные "моргают" фарами перед запуском двигателя

1:22
Авто

Среди опытных водителей приобрела популярность интересная практика, известная как "моргание" фарами перед стартом движения. Этот трюк особенно актуален в холодное время года, особенно в те дни, когда температура воздуха стремится к нулю.

Новоиспеченные водители не знают, зачем опытные "моргают" фарами перед запуском двигателя
Фото: Own work by Kickaffe (Mario von Berg) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Возможно, у многих молодых водителей возникает вопрос: "Зачем использовать этот трюк, особенно в зимний период?" Опытные автолюбители с уверенностью отвечают на этот вопрос: "Это помогает решить распространенную 'зимнюю' проблему, связанную с автомобильным аккумулятором."

Рассмотрим, что происходит с аккумулятором в холодное время года. При низких температурах его емкость существенно снижается, а заряд уменьшается быстрее. Кроме того, возникают проблемы с проведением необходимых химических процессов внутри устройства.

Предварительное "моргание" фарами способствует запуску этих процессов и, следовательно, помогает аккумулятору лучше функционировать. В результате улучшается его работа, и продолжительность службы увеличивается.

Стратегия использования данного приема не утратила своей актуальности и в современные дни. Интересно, что этот лайфхак появился много десятилетий назад, когда автомобили не обладали такими техническими характеристиками, как сегодня.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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