Гиробусы: идея, реализация и причины закрытия

В 1950-х годах швейцарская компания Oerlikon представила серию гиробусов, основанных на уникальной идее использования кинетической энергии вращающегося маховика.
Гиробусы, вместо топливного бака, включали маховик массой около 1,5 т, связанный с электромотором-генератором.
Операционно гиробусы использовались в отдаленных районах Швейцарии и Бельгийского Конго с 1953 по 1960 год, предполагая, что они будут экономически выгодными в сравнении с трамваями и троллейбусами.
Однако, из-за серьезных недостатков, таких как высокие потери энергии на трение и сложность управления из-за гироскопического эффекта, гиробусы были выведены из эксплуатации к 1960 году в Швейцарии, Бельгии и Бельгийском Конго.
Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.