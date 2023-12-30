Гиробусы: идея, реализация и причины закрытия

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В 1950-х годах швейцарская компания Oerlikon представила серию гиробусов, основанных на уникальной идее использования кинетической энергии вращающегося маховика.

Фото: Wikipedia by Волков Виталий Сергеевич is licensed under CC BY 2.0

Гиробусы, вместо топливного бака, включали маховик массой около 1,5 т, связанный с электромотором-генератором.

Операционно гиробусы использовались в отдаленных районах Швейцарии и Бельгийского Конго с 1953 по 1960 год, предполагая, что они будут экономически выгодными в сравнении с трамваями и троллейбусами.

Однако, из-за серьезных недостатков, таких как высокие потери энергии на трение и сложность управления из-за гироскопического эффекта, гиробусы были выведены из эксплуатации к 1960 году в Швейцарии, Бельгии и Бельгийском Конго.