Рынок автомобилей в России: китайские марки на пике, без перспектив на снижение цен

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В 2023 году российский автомобильный рынок выделяется увеличением доли китайских машин до 60%. Однако, несмотря на рост популярности китайских брендов, нет явных признаков снижения цен на новые и подержанные автомобили.

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В ноябре 2023 года было продано более 100 тысяч новых легковых автомобилей в России. Lada остается лидером продаж, но доля марки снизилась с прошлогодних 40% до 30%. Китайская марка Haval возглавляет список иностранных автомобилей с 14 400 проданными машинами в ноябре. Об этом сообщает rosbalt.ru.

На рынке подержанных автомобилей в ноябре куплено 458,1 тысячи машин, что на 6,3% меньше, чем в предыдущем месяце. Lada также лидирует среди подержанных автомобилей, за ней следуют японские и корейские бренды.

Эксперты отмечают, что средний возраст российского автопарка составляет от 12 до 15 лет, и причины этого в том числе связаны с недоступностью новых автомобилей. Это может привести к увеличению рисков аварийности из-за экономии на обслуживании и запчастях.