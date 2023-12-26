Собянин: с 1 по 8 января парковки в Москве будут бесплатными

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В период новогодних праздников в Москве водителям предоставится возможность бесплатной парковки. Об этом информировал мэр города Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Фото: www.gamingdeputy. com/new-blue-parking-markings-appeared-in-moscow-wylsacom/

"С 1 по 8 января парковки по всей территории Москвы будут доступны для использования бесплатно. Это распространяется на все улицы, включая те, где обычно действуют ставки в размере 380 и 450 рублей в час", — гласит официальное сообщение.

Собянин подчеркнул, что парковки с шлагбаумами в праздничные дни будут работать по обычным тарифам.

Такое решение направлено на облегчение стоянки для автомобилистов и создание более комфортных условий в городе в период новогодних праздников.