При замене бескаркасных щеток стеклоочистителя на автомобиле выявилась проблема: новые щетки неэффективно очищали поверхность стекла. Это проявлялось в пропуске области на средней части щетки, где при осмотре было выявлено отсутствие контакта с поверхностью стекла.
Дефект был легко устранен. Вынутую из крепления щетку было немного изогнуто в противоположном направлении, придавая ей небольшое выпрямление, таким образом, средняя часть приблизилась к стеклу.
После установки щетки проблема с пропусками при очистке стекла была устранена.
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.