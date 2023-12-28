Эксперт рассказал, как заставить дворники работать лучше

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При замене бескаркасных щеток стеклоочистителя на автомобиле выявилась проблема: новые щетки неэффективно очищали поверхность стекла. Это проявлялось в пропуске области на средней части щетки, где при осмотре было выявлено отсутствие контакта с поверхностью стекла.

Фото: armand-auto. ru/vybiraem-i-ustanavlivaem-dvorniki-svoimi-silami/

Дефект был легко устранен. Вынутую из крепления щетку было немного изогнуто в противоположном направлении, придавая ей небольшое выпрямление, таким образом, средняя часть приблизилась к стеклу.

После установки щетки проблема с пропусками при очистке стекла была устранена.