Узнать уровень шумности шин может быть важно при выборе новой резины для вашего автомобиля. В Евросоюзе производители обязаны указывать класс шумности на этикетке, что помогает потребителям сделать информированный выбор.
В России это требование не является обязательным, но некоторые производители предоставляют эту информацию добровольно. Шумность шин классифицируется по трем категориям (A, B, C), где A — наименее шумные, а C — наиболее шумные. Распознать этот параметр можно, обратив внимание на звуки, издаваемые шинами при качении.
Знание уровня шумности шин помогает влиять на общий шум города и создает более комфортные условия для окружающих.
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