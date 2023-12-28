Эксперты объяснили, как понять, шумные шины или нет

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Узнать уровень шумности шин может быть важно при выборе новой резины для вашего автомобиля. В Евросоюзе производители обязаны указывать класс шумности на этикетке, что помогает потребителям сделать информированный выбор.

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В России это требование не является обязательным, но некоторые производители предоставляют эту информацию добровольно. Шумность шин классифицируется по трем категориям (A, B, C), где A — наименее шумные, а C — наиболее шумные. Распознать этот параметр можно, обратив внимание на звуки, издаваемые шинами при качении.

Знание уровня шумности шин помогает влиять на общий шум города и создает более комфортные условия для окружающих.