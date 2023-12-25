Эксперты освещает проблему экологической эффективности электромобилей, представляя результаты анализа Reuters на основе модели Argonne National Laboratory.
Выводы показывают, что, несмотря на первоначальный углеродный след при производстве, электромобили становятся экологически выгодными в течение их срока службы, особенно в странах с чистой энергетикой, таких как Норвегия.
Например, в США и России около одной четвертой электричества вырабатываются угольными станциями. Владельцу Tesla надо проехать около 20 тыс. км, прежде чем он отобьет свой эко-долг.
Эксперты подчеркивает важность источника энергии при зарядке электромобилей, а также различия в подходах и оценках в различных исследованиях по экологическому воздействию транспортных средств.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.