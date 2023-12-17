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Эксперт Солодовник дал советы, как правильно покупать подержанный автомобиль

1:17
Авто

Покупка подержанного автомобиля часто напоминает лотерею. Руководитель автомобильного направления на площадке Fresh Максим Солодовник рекомендует начать с тщательного анализа истории автомобиля через онлайн-сервисы. Знание всех его недостатков дает преимущество при последующих торгах, если выбор падет на этот автомобиль.

Эксперт Солодовник дал советы, как правильно покупать подержанный автомобиль
Фото: openverse.org by jessicafm is licensed under CC BY 2.0.

Однако эксперт отклоняет идею заранее снижать цену в телефонном разговоре: реальная оценка может принести больше выгоды. Внешний вид салона также может стать поводом для торга. Поцарапанные сиденья, потертый руль, износ на рукоятке трансмиссии, а также ржавчина и мутные стекла фар могут свидетельствовать о скрученном пробеге.

Солодовник также предлагает избегать осмотра грязного автомобиля, особенно в темное время суток, поскольку повреждения кузова могут быть незаметны. Рекомендация эксперта – покупать у тех, у кого уже хорошая репутация, предоставляются гарантии и несется ответственность за автомобиль.

Он отмечает, что у многих российских дилеров автомобили проходят предпродажную юридическую и техническую проверку, что снижает риск приобрести проблемный автомобиль.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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