Эксперты рассказали о важном изменении в ПДД — на круг теперь въезжаем по-новому

В 2023 году вступили в силу изменения в ПДД, затрагивающие правила движения на круговых перекрестках. Представитель ГИБДД сообщил порталу njcar.ru, что не все водители однозначно освоили эти новые нормы.
Ранее, согласно ПДД, при въезде на круговой перекресток, обозначенный знаком "Круговое движение" (4.3), водитель был обязан уступить дорогу транспорту, уже движущемуся по перекрестку.
С 1 марта 2023 года пункт 13.11 ПДД был дополнен следующим образом: "При въезде по дороге, не являющейся главной, на организованный круговой перекресток с знаком 4.3, водитель обязан уступить дорогу транспорту, уже движущемуся по перекрестку".
Обычному водителю сложно разобраться в этих изменениях. Многие до сих пор испытывают затруднения при проезде подобных перекрестков. В ГИБДД напоминают, что теперь для успешного проезда кругового перекрестка следует придерживаться следующего алгоритма:
Несколько факторов объясняют, почему рождественский кактус может поникнуть.