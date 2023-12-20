Эксперты рассказали о важном изменении в ПДД — на круг теперь въезжаем по-новому

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В 2023 году вступили в силу изменения в ПДД, затрагивающие правила движения на круговых перекрестках. Представитель ГИБДД сообщил порталу njcar.ru, что не все водители однозначно освоили эти новые нормы.

Фото: Wikipedia by Svetlov Artem is licensed under CC0

Ранее, согласно ПДД, при въезде на круговой перекресток, обозначенный знаком "Круговое движение" (4.3), водитель был обязан уступить дорогу транспорту, уже движущемуся по перекрестку.

С 1 марта 2023 года пункт 13.11 ПДД был дополнен следующим образом: "При въезде по дороге, не являющейся главной, на организованный круговой перекресток с знаком 4.3, водитель обязан уступить дорогу транспорту, уже движущемуся по перекрестку".

Обычному водителю сложно разобраться в этих изменениях. Многие до сих пор испытывают затруднения при проезде подобных перекрестков. В ГИБДД напоминают, что теперь для успешного проезда кругового перекрестка следует придерживаться следующего алгоритма:

Если установлен знак "Круговое движение", транспорт, движущийся по кругу, имеет преимущество перед въезжающим.

Если знак "Круговое движение" снабжен знаками приоритета, водители обязаны следовать их требованиям.

При наличии светофора перед круговым движением, следует соблюдать правила регулируемых перекрестков.

Если светофор не работает, руководствуйтесь требованиями знаков "Круговое движение" или приоритета.