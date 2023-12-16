Водителям рассказали о сложностях постановки автомобиля на учет в 2024 году

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После покупки автомобиля, будь то нового или подержанного, необходимо оформить его регистрацию в ГИБДД в течение 10 дней с момента приобретения. В случае просрочки, водителей подлежат штрафные санкции. Этот процесс часто может быть поручен дилерам за определенную дополнительную плату. В пределах первых 10 дней владельцы могут временно пользоваться СТС, но в Москве транспортные средства без идентификации владельцев могут быть направлены на штрафстоянку.

Фото: openverse "Broken taillight on a car" by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0.

Регистрация автомобиля возможна, при условии отсутствия задолженности по алиментам и другим обязательным платежам. Однако если выявлены структурные изменения, не соответствующие заводской спецификации, регистрация может быть отклонена. В случае таких изменений, возможно их согласование с ГИБДД, сообщает naavtotrasse.ru.

Оформление приобретенных автомобилей также доступно через МФЦ и портал Госуслуг. Независимо от выбранного метода, необходимо посетить отдел ГИБДД, так как полицейские должны провести осмотр транспортного средства.