После покупки автомобиля, будь то нового или подержанного, необходимо оформить его регистрацию в ГИБДД в течение 10 дней с момента приобретения. В случае просрочки, водителей подлежат штрафные санкции. Этот процесс часто может быть поручен дилерам за определенную дополнительную плату. В пределах первых 10 дней владельцы могут временно пользоваться СТС, но в Москве транспортные средства без идентификации владельцев могут быть направлены на штрафстоянку.

Фото: openverse "Broken taillight on a car" by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0.