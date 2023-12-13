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В ГИБДД начали снимать нарушителей на собственные камеры и штрафовать

1:20
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ГИБДД внедрила инновационный метод выявления нарушений, основанный на использовании специального мобильного приложения, установленного на смартфоны инспекторов. Это приложение позволяет выявлять нарушения в режиме онлайн, автоматически определяя незарегистрированные и угнанные транспортные средства, а также лиц, лишенных водительских прав.

В ГИБДД начали снимать нарушителей на собственные камеры и штрафовать
Фото: Wikipedia by Alex 'Florstein' Fedorov is licensed under CC BY-SA 3.0

Новая система функционирует следующим образом: экипаж ДПС, останавливаясь на перекрестке, сканирует номерные знаки проезжающих автомобилей при помощи мобильного приложения на своих смартфонах. Каждый раз, когда автомобиль с лишенным водительским удостоверением или транспортное средство без регистрации проезжает через перекресток, инспекторы моментально получают уведомление. Все подозрительные автомобили затем останавливаются для проведения проверки, сообщает njcar.ru.

Средняя статистика показывает, что за два часа рейда в крупном городе сотрудники могут получить до 15 специальных уведомлений от мобильного приложения. ГИБДД отмечает, что наиболее часто в этом списке оказываются автомобилисты, лишенные водительского удостоверения, и транспортные средства, снятые с учета в ГИБДД.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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