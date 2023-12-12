В Иркутской области семья с тремя детьми чуть не замёрзла в заглохшей машине в тайге

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Сотрудникам ГИБДД Иркутской области пришлось спасать семью с тремя маленькими детьми, которая заглохла на трассе посреди тайги с температурой минус 30 градусов на улице.

Фото: openverse.org by Sergey Galyonkin is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как рассказали в областном управлении МВД, автомобиль, следовавший из Хомутово до Усолья-Сибирского, заглох на трассе Р-255 "Сибирь". Соответствующий сигнал поступил ДПС ГИБДД, которые выслали на место происшествия наряд.

"Добравшись до предполагаемого места, инспекторы обратили внимание на машину "Хонда Стрим", расположившуюся у края проезжей части. Автомобилистов на трассе было мало, а по обеим сторонам дороги располагался лес", — говорится в Telegram-канале ведомства.

В заглохшем авто находилась семейная пара с тремя детьми. Главе семейства никак не удавалось завести машину. Сотрудники ГИБДД забрали на служебной машине мать с детьми и довезли до находящегося в окрестностях кафе, чтобы они погрелись. Также они помогли мужчине завести автомобиль.