Автоэксперты назвали самые плохие варианты автомобилей на вторичном рынке

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В сфере автомобилей предоставлено обширное разнообразие моделей, позволяя каждому потребителю подобрать подходящий вариант. Однако существуют как надежные, так и менее удачные предложения. Эксперты портала провели анализ рынка подержанных автомобилей, выделив модели, которые лучше избегать.

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Подчеркнуты несколько ключевых параметров, которые следует учитывать перед приобретением подержанного автомобиля. Осмотр автомобиля на наличие потенциальных дефектов, проведение полной диагностики для выявления скрытых неисправностей, а также внимательное изучение документации являются важными этапами.

Среди моделей, рекомендованных к избежанию, включены Pontiac Aztek и Cadillac Cimarron. Также в список попали премиальные Land Rover Discovery, выпущенные в период с 2004 по 2017 год. Рекомендуется воздержаться от приобретения Photon Sauvana, Chevrolet Tahoe третьего поколения и Jeep Grand Cherokee, выпущенных в 2011 году, сообщает "Про кроссоверы".

Специалисты также отметили проблемы у бюджетных автомобилей, таких как Kia Sportage, Nissan X-Trail, Hyundai Creta, Santa Fe и Audi Q7, а также определенные версии Chevrolet Spark/Matis, Hyundai Solaris, Ford Mondeo, VW Golf, Opel Astra.