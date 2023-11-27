В сфере автомобилей предоставлено обширное разнообразие моделей, позволяя каждому потребителю подобрать подходящий вариант. Однако существуют как надежные, так и менее удачные предложения. Эксперты портала провели анализ рынка подержанных автомобилей, выделив модели, которые лучше избегать.
Подчеркнуты несколько ключевых параметров, которые следует учитывать перед приобретением подержанного автомобиля. Осмотр автомобиля на наличие потенциальных дефектов, проведение полной диагностики для выявления скрытых неисправностей, а также внимательное изучение документации являются важными этапами.
Среди моделей, рекомендованных к избежанию, включены Pontiac Aztek и Cadillac Cimarron. Также в список попали премиальные Land Rover Discovery, выпущенные в период с 2004 по 2017 год. Рекомендуется воздержаться от приобретения Photon Sauvana, Chevrolet Tahoe третьего поколения и Jeep Grand Cherokee, выпущенных в 2011 году, сообщает "Про кроссоверы".
Специалисты также отметили проблемы у бюджетных автомобилей, таких как Kia Sportage, Nissan X-Trail, Hyundai Creta, Santa Fe и Audi Q7, а также определенные версии Chevrolet Spark/Matis, Hyundai Solaris, Ford Mondeo, VW Golf, Opel Astra.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.