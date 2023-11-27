По всей России у водителей блокируются автомобили

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Различные источники утверждают, что владельцы автомобилей 2023 года выпуска, ввезенных в Россию неофициальными путями, сталкиваются с блокировкой программного обеспечения. Подключение машин к несертифицированным диагностическим устройствам вызывает сбой, после которого невозможно использовать автомобиль. В частности, владельцы BMW, Mercedes и Renault жалуются на подобные проблемы. Представители крупных дилерских центров и технических станций утверждают, что несертифицированное оборудование воспринимается автомобилями как попытка угона, что приводит к блокировке системы.

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Например, владелец BMW X5, привезенного из Европы, столкнулся с сбоем электроники при русификации интерфейса — все показатели, включая спидометр и индикаторы топлива, исчезли. "Воскресить" автомобиль удалось только после возвращения интерфейса к немецкой версии. Инсайдеры из числа дилеров отмечают, что после прекращения официальных поставок в 2022 году владельцы иностранных брендов, из-за санкций в отношении России, стали отключать диагностическое оборудование и программное обеспечение, сообщает "За рулем".

Сегодня автомобили из недружественных стран поступают в Россию через неофициальные каналы, что вызывает ошибки прошивки при проверке безопасностных кодов. Без официального программного обеспечения и оборудования даже замена тормозных колодок становится невозможной, утверждают представители автоиндустрии. Однако есть и другое мнение. Сотрудники специализированных автосервисов считают, что сами автомобили не блокируются, а проблемы возникают из-за неквалифицированных попыток тюнинга или изменения прошивки со стороны гаражных мастерских. Тем не менее, даже в таких случаях технические неполадки могут быть устранены путем возвращения к базовым настройкам. По их мнению, проблема кажется преувеличенной.